СБУ нашла доказательства разжигания религиозной межконфессиональной вражды в УПЦ МП: фото

Во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата СБУ выявила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.

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Известно, что в последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях УПЦ МП и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии.

По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни,

– говорится в сообщении.



Литература, которая имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни//Фото: СБУ

Правоохранители изъяли 75 экземпляров брошюры "УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ".



75 экземпляров литературы, которая разжигает межконфессиональную религиозную вражду//Фото: СБУ



Пример изъятых брошюр//Фото: СБУ

Более того, экспертиза Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз признала, что это издание разжигает религиозную межконфессиональную вражду и оскорбляет чувства граждан. Другим удаленным материалам квалифицированные эксперты впоследствии тоже дадут оценку.

Напомним, что Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Следственные действия проходят в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни.

Что известно о предстоятеле Киево-Печерской лавры митрополите Павле?Сначала священнослужитель стал скандально известным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, из-за чего митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".



Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удалена из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинский – лавру – в РПЦ и передать ее новой Поместной церкви.



Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, из-за чего митрополит и попал в список сайта "Миротворец".