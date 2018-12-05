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      СБУ нашла доказательства разжигания религиозной межконфессиональной вражды в УПЦ МП: фото

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      СБУ нашла доказательства разжигания религиозной межконфессиональной вражды в УПЦ МП
      СБУ нашла доказательства разжигания религиозной межконфессиональной вражды в УПЦ МП / mediasat.info

      Во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата СБУ выявила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.

      Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.

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      Известно, что в последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях УПЦ МП и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии.

      По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни,
      – говорится в сообщении.

      упцмп сбу
      Литература, которая имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни//Фото: СБУ

      Правоохранители изъяли 75 экземпляров брошюры "УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ".

      упц мп сбу
      75 экземпляров литературы, которая разжигает межконфессиональную религиозную вражду//Фото: СБУ

      упц мп сбу
      Пример изъятых брошюр//Фото: СБУ

      Более того, экспертиза Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз признала, что это издание разжигает религиозную межконфессиональную вражду и оскорбляет чувства граждан. Другим удаленным материалам квалифицированные эксперты впоследствии тоже дадут оценку.

      Напомним, что Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Следственные действия проходят в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни.

      Что известно о предстоятеле Киево-Печерской лавры митрополите Павле?Сначала священнослужитель стал скандально известным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, из-за чего митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".

      Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удалена из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинский – лавру – в РПЦ и передать ее новой Поместной церкви.

      Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, из-за чего митрополит и попал в список сайта "Миротворец".

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Религия СБУ УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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