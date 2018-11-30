15:20
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Тандем Міноборони та забудовника: через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      В УПЦ МП не підтвердили інформацію про обшуки СБУ у будинку предстоятеля Києво-Печерської лаври

      773 Читать новость на русском
      Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Української православної церкви Московського патріархату Климент
      Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Української православної церкви Московського патріархату Климент / Фото з відкритих джерел

      В Українській православній церкві Московського патріархату не підтвердили інформацію, що СБУ приходила з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври Павла.

      Про це повідомляє Громадське.

      Читайте також: За ініціативи Мінкульту почалася перевірка Києво-Печерської лаври

      Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Української православної церкви Московського патріархату Климент заявив, що обшуки були на території підсобного господарства у селі Вороньків Київської області Бориспільського району. Він додав, що насправді обшуки провели у "підсобному приміщенні лаври".

      Обшуки були у приміщенні підсобного господарства, де розводять худобу, птахів для потреб лаври та для благодійної діяльності,
      — заявив Климент.

      Більше того, Архієпископ сказав, що у церкві не розуміють, чому поліція порушила справу про розпалення релігійної ворожнечі, а тим більше чому СБУ провели обшук.

      Нагадаємо, що 30 листопада, Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Слідчі дії відбуваються у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

      Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла?Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів та небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".

      Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".

      Теги: Новини України Розслідування Релігія СБУ УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Як ви ставитеся до заборони в’їзду росіян-чоловіків в Україну?
       сьогодні , 11:27
      Курс валют на 23 листопада: долар і євро дешевшають
       23 листопада , 08:30
      На підмогу "Пріусам" - українським поліцейським видадуть мотоцикли
       27 серпня , 10:20
      Лідер Динамо: Помремо, щоб досягти позитивного результату з Аяксом
       27 серпня , 18:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук