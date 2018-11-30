В УПЦ МП не підтвердили інформацію про обшуки СБУ у будинку предстоятеля Києво-Печерської лаври

В Українській православній церкві Московського патріархату не підтвердили інформацію, що СБУ приходила з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври Павла.

Про це повідомляє Громадське.

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Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Української православної церкви Московського патріархату Климент заявив, що обшуки були на території підсобного господарства у селі Вороньків Київської області Бориспільського району. Він додав, що насправді обшуки провели у "підсобному приміщенні лаври".

Обшуки були у приміщенні підсобного господарства, де розводять худобу, птахів для потреб лаври та для благодійної діяльності,

— заявив Климент.

Більше того, Архієпископ сказав, що у церкві не розуміють, чому поліція порушила справу про розпалення релігійної ворожнечі, а тим більше чому СБУ провели обшук.

Нагадаємо, що 30 листопада, Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Слідчі дії відбуваються у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла?Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів та небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".



Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".