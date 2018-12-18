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      В СБУ планируют допросить наместника Киево-Печерской лавры Павла, – СМИ

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      В СБУ планируют допросить наместника Киево-Печерской лавры Павла, – СМИ
      В СБУ планируют допросить наместника Киево-Печерской лавры Павла, – СМИ / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины в ближайшие дни вызовет на допрос наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Он представляет УПЦ Московского патриархата.

      Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пишет Громадское.

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      Ранее 24 канал сообщал, что во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата СБУ разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.

      Елена Гитлянская утверждает, что митрополита Павла планируют допросить в качестве свидетеля по делу, возбужденному по части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса.

      Кроме того, на вопрос, кто является подозреваемым по этому делу, пресс-секретарь СБУ ответила, что "это дело фактовое" и "подозреваемых нет". Елена Гитлянская подтвердила, что после завершения следственных действий, может быть решен вопрос о выдвижении подозрения.

      Напомним, что Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Следственные действия проходят в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни.

      Что известно о предстоятеле Киево-Печерской лавры митрополите Павле?
      Сначала священнослужитель стал скандально известным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, из-за чего митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".

      Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, который впоследствии был удален из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинцев – лавру – в РПЦ и передать ее новой Поместной церкви. Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, за что митрополит и попал в список сайта "Миротворец".

      Теги: Новости Украины Религия Криминальные новости УПЦ МП СБУ
      Источник: 24 Канал
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