СБУ не позволила митрополиту УПЦ МП пересечь линию разграничения на Донбассе

Служба безопасности Украины отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому Украинской православной церкви Московского патриархата Илариону в проезде через линию разграничения в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии УПЦ МП.

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9 декабря представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви (МП) Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска – КПВВ "Новотроицкое",

– говорится в сообщении.

В епарихии отметили, что митрополит ехал из оккупированного Донецка на службу в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в село Никольское Волновахского района Донецкой области.

По информации представителей УПЦ МП, право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения якобы было аннулировано "без указания объективных на то причин".

В епархии добавили, что сотрудник СБУ назвал причиной отказа в пересечении пункта пропуска "особое распоряжение из Киева".

По данным Службы безопасности, электронный пропуск Илариона был аннулирован 7 декабря. В то же время в епархии говорят, что 8 декабря митрополит якобы свободно пересек пункт пропуска, возвращаясь в оккупированный Донецк из Киево-Печерской Лавры после заседания Синода УПЦ.

Напомним, 5 декабря СБУ провела обыски в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата, и разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь. Правоохранители изъяли 75 экземпляров брошюры "УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ".