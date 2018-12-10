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      СБУ не позволила митрополиту УПЦ МП пересечь линию разграничения на Донбассе

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      СБУ не пропустила митрополита УПЦ МП, который ехал из оккупированного Донецка
      СБУ не пропустила митрополита УПЦ МП, который ехал из оккупированного Донецка / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому Украинской православной церкви Московского патриархата Илариону в проезде через линию разграничения в Донецкой области.

      Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии УПЦ МП.

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      9 декабря представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви (МП) Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска – КПВВ "Новотроицкое",
      – говорится в сообщении.

      В епарихии отметили, что митрополит ехал из оккупированного Донецка на службу в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в село Никольское Волновахского района Донецкой области.

      По информации представителей УПЦ МП, право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения якобы было аннулировано "без указания объективных на то причин".

      В епархии добавили, что сотрудник СБУ назвал причиной отказа в пересечении пункта пропуска "особое распоряжение из Киева".

      По данным Службы безопасности, электронный пропуск Илариона был аннулирован 7 декабря. В то же время в епархии говорят, что 8 декабря митрополит якобы свободно пересек пункт пропуска, возвращаясь в оккупированный Донецк из Киево-Печерской Лавры после заседания Синода УПЦ.

      Напомним, 5 декабря СБУ провела обыски в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата, и разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь. Правоохранители изъяли 75 экземпляров брошюры "УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ".

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Религия УПЦ МП Новости политики
      Источник: 24 Канал
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