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      СБУ не дозволила митрополиту УПЦ МП перетнути лінію розмежування на Донбасі

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      СБУ не пропустила митрополита УПЦ МП, який їхав з окупованого Донецька
      СБУ не пропустила митрополита УПЦ МП, який їхав з окупованого Донецька / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України відмовила митрополиту Донецькому і Маріупольському Української православної церкви Московського патріархату Іларіону у проїзді через лінію розмежування у Донецькій області.

      Про це повідомила прес-служба Донецької єпархії УПЦ МП.

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      9 грудня представники влади України не дозволили правлячому архієрею Донецько-Маріупольської єпархії Української православної церкви (МП) Іларіону, митрополиту Донецькому і Маріупольському, перетнути лінію розмежування в офіційному пункті пропуску – КПВВ "Новотроїцьке,
      – йдеться у повідомленні.

      У єпаріхії зазначили, що митрополит їхав з окупованого Донецька на службу до Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря, що у селі Нікольське Волноваського району на Донеччині. 

      За інформацією представників УПЦ МП, право митрополита Іларіона на перетин лінії розмежування нібито було анульовано "без вказівки об'єктивних на те причин".

      У єпархії додали, що працівник СБУ назвав причиною відмови у перетині пункту пропуску "особливим розпорядженням з Києва".

      За даними Служби безпеки, електронну перепустку Іларіона було анульовано 7 грудня. Водночас у єпархії кажуть, що 8 грудня митрополит нібито вільно перетнув пункт пропуску, повертаючись до окупованого Донецька з Києво-Печерської Лаври після засідання Синоду УПЦ.

      Нагадаємо, 5 грудня СБУ провела обшуки у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату, і викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу. Правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".

      Теги: Новини політики Новини України Новини Донецька УПЦ МП Релігія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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