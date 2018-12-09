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      Порошенко звернувся до глави УПЦ МП з важливим проханням через агресію РФ

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      Порошенко попросив главу УПЦ МП Онуфрія допомогти визволити українських моряків
      Порошенко попросив главу УПЦ МП Онуфрія допомогти визволити українських моряків / Фото з відкритих джерел

      Президент Петро Порошенко звернувся до предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія з проханням допомогти у звільненні українських моряків, яких Росія захопила в Азовському морі та утримує в московському СІЗО.

      Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

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      За словами глави держави, він буде використовувати усі можливості, аби звільнити 24 українських моряків з російського полону. Саме тому, він звернувся за допомогою до митрополита Онуфрія.

      Мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути наших моряків,
      – розповів Порошенко.

      Президент нагадав, що після нападу Росії на українські кораблі, він намагався зв'язатися з Володимиром Путіним, щоб отримати пояснення за даї ЗС РФ. Проте, глава Кремля не захотів з ним спілкуватися.

      "Ви знаєте, що Путін уникає розмови", – додав він.

      Окрім того, глава держави наголосив, що жоден російський суд не має жодної юрисдикції над українськими моряками, адже відповідно до Женевської конвенції вони є військовополоненими.

      "Вони мають бути негайно звільнені. В іншому випадку Росія буде притягнута до відповідальності", – підсумував Порошенко.

       

      Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що долю українських моряків, яких захопили у полон росіяни поблизу Керченської протоки, в РФ вирішуватимуть після суду над ними.

      У відповідь на це заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко наголосила, що Україна не визнає і ніколи не буде визнавати російських судилищ над українськими моряками, яких РФ незаконно захопила у полон в Азовському морі. За її словами, українська сторона буде намагатися звільнити моряків і робитиме усе, аби причетні до обстрілу українських кораблів і до цих судилищ понесли жорсткі покарання.

      Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Декільком із них довелося терміново робити оперативні втручання. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Петро Порошенко УПЦ МП Новини Росії Конфлікт в Азовському морі заручники Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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