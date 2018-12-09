У Росії надумали судити українських моряків: з'явилась жорстка реакція Геращенко

Україна не визнає і ніколи не буде визнавати російських судилищ над українськими моряками, яких РФ незаконно захопила у полон в Азовському морі.

Про це сказала заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає "5 канал".

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Таку заяву чиновниця зробила у відповідь на слова глави російського МЗС Сергія Лаврова, який сказав, що подальшу долю та питання звільнення українських моряків у Росії зможуть вирішувати лише після суду над ними.

Українська сторона наполягає, що моряки – військовополонені і до них мають застосувати положення Женевської конвенції.

Їх немає за що судити, наші моряки законно там перебували, в цих екіпажах, на цих кораблях і пересувалися в нейтральних водах. Очевидно, що це буде ніякий не суд, а судилище,

– наголосила Геращенко.

За її словами, росіяни, які причетні до інциденту поблизу Керченської протоки, мають бути жорстко покарані.

"Україна робитиме все, аби всі причетні до обстрілу українських кораблів і до цих судилищ понесли персональні санкції, відповідали у міжнародних судах і були покарані. Ми ніяких судилищ не визнаємо, як і весь світ і вимагаємо негайного звільнення моряків", – підсумувала віце-спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше українська омбудсвумен Людмила Денісова з посиланням на українського консула у Москві Альберта Чернякова розповіла про стан полонених українських моряків. Зі слів дипломата, їхній стан здоров'я – задовільний. Також консул розповів, хоча бранці Кремля і мають осколкові поранення, однак ні в кого ампутацій немає.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.