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      В России решили судить украинских моряков: появилась жесткая реакция Геращенко

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      Украина никогда не признает российские суды над украинскими моряками
      Украина никогда не признает российские суды над украинскими моряками / Фото из открытых источников

      Украина не признает и никогда не будет признавать российские судилища над украинскими моряками, которых РФ незаконно захватила в плен в Азовском море.

      Об этом сказала заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "5 канал".

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      Такое заявление чиновница сделала в ответ на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который сказал, что дальнейшую судьбу и вопрос освобождения украинских моряков в России смогут решать только после суда над ними.

      Украинская сторона настаивает, что моряки – военнопленные и к ним должны применить положения Женевской конвенции.

      Их не за что судить, наши моряки законно там находились, в этих экипажах, на этих кораблях и шли в нейтральных водах. Очевидно, что это будет никакой не суд, а судилище,
      – отметила Геращенко.

      По ее словам, россияне, которые причастны к инциденту вблизи Керченского пролива, должны быть жестко наказаны.

      "Украина будет делать все, чтобы все причастные к обстрелу украинских кораблей и к этим судилищам понесли персональные санкции, отвечали в международных судах и были наказаны. Мы никакие судилища не признаем, как и весь мир, и требуем немедленного освобождения моряков", – подытожила вице-спикер Верховной Рады.

      Напомним, ранее украинская омбудсвумен Людмила Денисова со ссылкой на украинского консула в Москве Альберта Чернякова рассказала о состоянии пленных украинских моряков. По словам дипломата, их состояние здоровья – удовлетворительное. Также консул рассказал, хотя пленники Кремля и имеют осколочные ранения, однако ни у кого ампутаций нет.

      Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗАХВАЧЕННЫХ РОССИЕЙ УКРАИНСКИХ МОРЯКАХ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Конфликт в Азовском море заложники Украинцы в плену РФ Украина – Россия Сергей Лавров Ирина Геращенко
      Источник: 24 Канал
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