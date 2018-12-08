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      В России объяснили, почему перекрывали украинским кораблям путь в Керченский пролив

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      В России объяснили, почему перекрывали украинским кораблям путь в Керченский пролив
      В России объяснили, почему перекрывали украинским кораблям путь в Керченский пролив / Иллюстративное фото

      В Федеральной службе безопасности России заявили, что закрытие Керченского пролива перед инцидентом с украинскими военными кораблями было связано якобы "с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, относительно Крымского моста".

      Об этом заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, сообщает "Интерфакс".

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      В первую очередь, это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как по Крымскому мосту, так и по безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале,
      – выразил позицию России Вольский.

      При этом он заявил, что блокады украинских морских портов на Азовском море со стороны России якобы нет.

      "Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило", – сказал представитель ФСБ.

      Стоит заметить, что украинские военные корабли переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Кроме того, об этом переходе они заранее предупредили российскую сторону, на что не получили никаких возражений.

      К слову, Россия продолжает создавать препятствия для прохождения кораблей через Керченский пролив в украинские порты, несмотря на все международные обязательства. По состоянию на 7 декабря на проход ожидали свыше 100 кораблей.

      Что известно о событиях в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости политики ФСБ Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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