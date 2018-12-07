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      Россия продолжает блокировать Керченский пролив: появились красноречивые детали

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      Россия заблокировала в Керченском проливе более 140 судов
      Россия заблокировала в Керченском проливе более 140 судов / most.life

      Российская Федерация продолжает создавать препятствия для прохождения кораблей через Керченский пролив в украинские порты несмотря на все международные обязательства. Сейчас прохода ожидают более сотни кораблей.

      Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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      "В Керченском проливе и вблизи него наблюдается значительное скопление кораблей. По имеющимся у ГНСУ данным, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода по Керченскому проливу находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря", – говорится в сообщении.

      В ведомстве добавили, что в конце ноября в Керченском проливе было более 400 судов. Впоследствии, ситуация несколько стабилизировалась и их количество снизилось до 105. Однако, сейчас в проливе снова начинают накапливаться судна.

      В Госпогранслужбе подчеркнули, что Россия намеренно нарушает все международные нормы и заставляет украинские и иностранные торговые суда ждать прохода.

      При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты. Всего за минувшие сутки через Керченский пролив они пропустили только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 судов именно из/в порта Украины. При этом последние подвергались проверке представителями ФСБ России,
      – заявили пограничники.

      К слову, ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в Москве украинские консулы посетили трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими силовиками в Керченском проливе. По его словам, отныне консулы ежедневно будут приходить к пленным украинским морякам для того, чтобы следить за их состоянием.

      Что прозошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Госпогранслужба Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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