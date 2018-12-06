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      Украинские консулы посетили в Москве раненых моряков ВМС, – Климкин

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      Украинские консулы посетили в Москве раненых моряков ВМС
      Украинские консулы посетили в Москве раненых моряков ВМС / epa.eu

      В Москве украинские консулы посетили трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими силовиками в Керченском проливе.

      Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет издание "Новости Донбасса".

      Читайте также: Украинские моряки в плену России: командующий ВМС хочет обменять себя на наших военных

      Министр заявил, что сегодня утром в МИД России "удалось выбить" график консульских посещений пленных украинских моряков.

      Сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными моряками,
      – сказал Климкин на брифинге в Милане, где проходила встреча министров ОБСЕ.

      Более того, он добавил, что консулы ежедневно будут приходить к пленным украинским морякам для того, чтобы проследить в каком они состоянии.

      Сейчас 21 украинский военный содержится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер – находятся в медчасти изолятора "Матросская тишина",
      – добавил министр.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Павел Климкин Москва
      Источник: 24 Канал
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