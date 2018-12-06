Украинские консулы посетили в Москве раненых моряков ВМС, – Климкин

В Москве украинские консулы посетили трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими силовиками в Керченском проливе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет издание "Новости Донбасса".

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Министр заявил, что сегодня утром в МИД России "удалось выбить" график консульских посещений пленных украинских моряков.

Сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными моряками,

– сказал Климкин на брифинге в Милане, где проходила встреча министров ОБСЕ.

Более того, он добавил, что консулы ежедневно будут приходить к пленным украинским морякам для того, чтобы проследить в каком они состоянии.

Сейчас 21 украинский военный содержится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер – находятся в медчасти изолятора "Матросская тишина",

– добавил министр.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ