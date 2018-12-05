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      Пленные украинские моряки получат немалую сумму от Кабмина

      92 Читати новину українською
      Украинские моряки в плену России
      Украинские моряки в плену России / Фото из открытых источников

      Кабинет Министров Украины обязался выплатить по 100 тысяч гривен украинским военным, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе 25 ноября.

      Решение было принято на заседании Кабмина 5 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

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      "Сегодня Кабмин принял постановление о выплате военнопленным, которые были захвачены Российской Федерацией после событий в Керченском проливе", – сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ) Вадим Черныш.

      Минобороны предоставить список с персональными данными военнопленных, благодаря которому МинТОТ сможет найти их родственников и близких для выплаты помощи в размере 100 тысяч гривен.

      Вместе с тем, Черныш отметил, что выделенные средства – целевые. Поэтому их должны использовать на защиту моряков, в частности, правовую помощь, доставку корреспонденции и тому подобное.

      Напомним, 29 ноября министр обороны Степан Полторак подписал приказ о предоставлении всем военнослужащим ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива 25 ноября и были захвачены в плен страной-агрессором, по 50 тысяч гривен.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября «суд» в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

       

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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Деньги Вооруженные Силы Украины Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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