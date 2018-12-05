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      Хватит ли Украине кораблей, чтобы противостоять российской агрессии в море

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      После агрессии России в Керченском проливе украинское военное командование активно заговорило о стратегии развития ВМС и огромных перспективах морского флота.

      Но картина очень невеселая: в украинском флоте есть только старые советские корабли, многим из которых больше 40 лет. Почти все нуждаются в ремонте и модернизации.

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      После событий в Керченском проливе в Украине вдруг вспомнили о флоте. Пока он насчитывает лишь 16 боевых кораблей.

      Флагманом нашего флота является фрегат "Гетман Сагайдачный", он уже давно требует ремонта и модернизации. Второе по величине судно – средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

      Фрегат
      Флагман нашего флота

      Также мы имеем десять артиллерийских кораблей и катера – ракетный "Прилуки" и десантный "Сватово", которые сейчас ремонтируют. "Прилуки" может и мог бы пойти в бой, однако на нем отсутствуют ракеты, так как после аннексии Крыма россияне их не вернули. В общем после захвата полуострова Украина потеряла 75% боевых кораблей.

      Военно-морские силы не способны вести борьбу с надводными силами противника или противолодочную борьбу. Они не могут ни проводить десантные операции,
      – прокомментировал военный эксперт Тарас Чмут.

      Теперь Украина взяла курс на строительство так называемого москитного флота, по примеру Швеции. Там флот комплектуют не большими кораблями, а малыми и маневренными.

      Однако за это время в стране смогли построить всего шесть новых кораблей такого типа, два из которых россияне захватили в Керченском проливе. Построенные корабли нельзя считать классическими "москитами", потому что они слишком медленные.

      А вот десантно-штурмовой корабль "Кентавр" больше подходит под это определение: сейчас два таких проходят испытания.

      штурмовий катер
      Штурмовой катер "Кентавр"

      "Даже при волнении силой в три балла на нем можно маневрировать и развивать максимальную скорость, он очень устойчив", – пояснил командир катера Сергей Одинец.

      Одно такое судно стоит 5,5 миллионов долларов, делают его на заводе "Кузница на Рыбальской". Это предприятие еще недавно принадлежало Петру Порошенко, однако в ноябре он продал его Сергею Тигипко.

      Катер действительно современный, и таких всего два – этого мало, чтобы дать отпор врагу, нужно значительно больше кораблей.

      Нам нужно ставить вопрос о том, чтобы брать у стран НАТО корабли в аренду,
      – предложил военный эксперт Андрей Клименко.

      Классическим "москитным" кораблем должен стать катер "Лань", который может уничтожать корабли класса фрегат. Начало его строительства запланировано на конец 2018 года.

      Правда, ракет "Нептун", которыми его должны укомплектовать, еще не существует. Следовательно, первый собственный "москитный" корабль у нас появится не раньше 2021 года.

      Катер
      Проект катера "Лань"

      Еще в 2015 году США бесплатно предлагали нам четыре корабля "Айленд" для береговой охраны. Украине нужно было только потратить средства на их транспортировку.

      Но мы до сих пор не можем этого сделать, потому что США требуют прямого контракта между министерствами оборон двух стран, а мы предлагаем посредника в виде Укроборонпрома.

      Американцы не соглашаются, так как опасаются украинской коррупции. Поэтому уже четвертый год, несмотря на агрессию России и угрозу наступления с моря, кораблей "Айланд" в украинских портах мы не видим.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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