Чи вистачить Україні кораблів, щоб протистояти російській агресії у морі

Після агресії Росії в Керченській протоці українське військове командування активно заговорило про те стратегію розвитку ВМС та величезні перспективи морського флоту.

Та картина дуже невесела: в українському флоті є лише старі радянські кораблі, багатьом з яких понад 40 років. Майже всі потребують ремонту та модернізації.

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Після подій у Керченській протоці в Україні раптом згадали про флот. Поки що він налічує лише 16 бойових кораблів.

Флагманом нашого флоту є фрегат "Гетьман Сагайдачний", він вже давно потребує ремонту та модернізації. Друге за потужністю судно – середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".



Флагман нашого флоту

Також ми маємо десять артилерійських кораблів й катери – ракетний "Прилуки" та десантний "Сватове", які зараз ремонтують. "Прилуки" може й міг би піти в бій, проте на ньому відсутні ракети, адже після анексії Криму росіяни їх не повернули. Загалом після захоплення півострову Україна втратила 75% бойових кораблів.

Військово-морські сили не здатні вести боротьбу з надводними силами противника чи протичовнову боротьбу. Вони не можуть ані проводити десантні операції,

– прокоментував військовий експерт Тарас Чмут.

Тепер Україна взяла курс на будівництво так званого москітного флоту, за прикладом Швеції. Там флот комплектують не великими кораблями, а малими й маневреними.

Проте за цей час у країні спромоглися побудувати всього шість нових кораблів такого типу, два з яких росіяни захопили в Керченській протоці. Побудовані кораблі не можна вважати класичними "москітами", адже вони занадто повільні.

А от десантно-штурмовий корабель "Кентавр" більше підходить під це визначення: зараз два таких проходять випробування.



Штурмовий катер "Кентавр"

"Навіть при хвилюванні силою у три бали на ньому можна маневрувати й розвивати максимальну швидкість, він дуже стійкий" – пояснив командир катера Сергій Одинець.

Одне таке судно коштує 5,5 мільйонів доларів, роблять його на заводі "Кузня на Рибальському". Це підприємство ще донедавна належало Петру Порошенку, однак у листопаді він продав його Сергію Тігіпку.

Катер справді сучасний, та таких всього два – цього замало, щоб дати відсіч ворогу, потрібно значно більше кораблів.

Нам потрібно ставити питання про те, щоб брати в країн НАТО кораблі в оренду,

– запропонував військовий експерт Андрій Клименко.

Класичним "москітним" кораблем має стати катер "Лань", який може знищувати кораблі класу фрегат. Початок його будівництва запланували на кінець 2018 року.

Щоправда, ракет "Нептун", якими його мають укомплектувати ще не існує. Відтак, перший власний "москітний" корабель у нас з'явиться не раніше 2021 року.



Проект катеру "Лань"



Ще у 2015 році США безкоштовно пропонували нам чотири кораблі "Айленд" для берегової охорони. Україні було потрібно лише витратити кошти на їх транспортування.

Та ми досі не можемо цього зробити, адже США вимагають прямого контракту між міністерствами оборон двох країн, а ми пропонуємо посередника у вигляді Укроборонпрому.

Американці не погоджуються, адже побоюються української корупції. Тому вже четвертий рік, не зважаючи на агресію Росії та загрозу наступу з моря, кораблів "Айланд" в українських портах ми не бачимо.