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      Які важелі впливу можуть стримати Путіна в Азовському морі

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      Посилення санкцій і зупинка "Північного потоку-2"
      Посилення санкцій і зупинка "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Поки немає умов, які б примусили Росію змінити свою позицію щодо Азовського моря. Важелі є, але чи готовий Захід їх застосовувати?

      Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

      Читайте також: Зупинити Путіна: як запобігти захопленню Азовського моря?

      Запровадження нового пакету санкцій, припинення участі Росії в SWIFT, зупинка будівництва газопроводу "Північний потік-2". Погодження США надати Україні військову допомогу. Підписання договору про партнерство НАТО з Україною поза Альянсом. Кораблі, які б постійно базувалися в Одесі. Це могло б прискорити переговорний процес з Путіним. І вийти на оптимальний варіант. Захід до цього не готовий, а Росія не збирається змінювати свою позицію,
      – зауважує Віталій Кулик.

      Політолог зазначає: переговори – це поступки. А Росія, за її власним ствердженням, вичерпала всі можливі для неї поступки. І вимагає компромісів з боку України і Заходу.

      "Путін з Україною прямих переговорів вести не збирається. Так само, як і щодо долі захоплених ним наших моряків. Вони розглядаються не як військовополонені, а як "порушники" російського законодавства. Тобто їхній обмін теж під питанням. Тому що українські військові ніби мали ворожі агресивні цілі, і це межує навіть з тероризмом", – говорить Кулик.

      Віталій Кулик додає: в Азовському морі продовжиться блокада з боку Росії. Вже почалася зима. І частково судноплавство припиняється.

      Наступним кроком Росії можуть бути схожі дії на Чорному морі. Тому Україні просто необхідно досягти приходу західних кораблів НАТО і вирішення питання конвою,
      – зазначив Кулик.

      Нагадаємо, Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін НАТО Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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