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      Росія хоче анексувати всю Україну: Порошенко відповів на обвинувачення Путіна щодо Азову

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      Порошенко відкинув звинувачення Путіна у провокуванні ситуації у Керченській протоці
      Порошенко відкинув звинувачення Путіна у провокуванні ситуації у Керченській протоці / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко заявив, що конфлікт на Азові спровокував не він, а саме Росія, оскільки вперше з 2014 року війська Кремля, не ховаючись, здійснили спроби анексувати всю територію України та весь її державний апарат.

      Таку заяву український гарант зробив у коментарі італійському виданню Corriere della Sera, передає УНІАН.

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      Не існує жодних доказів того, що це моя спроба навмисно спровокувати кризу для впливу на виборчий процес. Тут зовсім не стоїть питання моєї популярності напередодні голосування. На жаль, наразі на кону – суверенітет і територіальна цілісність України. Єдиний вихід із ситуації – Путін має піти з нашої землі та залишити нас у спокої,
      – зауважив він.

      За словами політика, росіяни тримають напоготові сотні літаків і танків поблизу кордону з Україною.

      "Наші вимоги є добре відомими, ми їх сформулювали спільно з Францією та Німеччиною. Ми закликаємо до дотримання мінських угод, щоб гарантувати стале припинення вогню. Закликаємо, щоб "блакитні шоломи" ООН, як миротворчі сили, зайняли буферну зону в окупованих регіонах. Закликаємо до звільнення наших полонених", – наголосив президент.

      Водночас він підкреслив, що замість того, аби позитивно відповісти на заклики України, Москва вирішила посилити напругу.

      "Вперше, з часів початку агресії у 2014 році, російські солдати, не ховаючись, діють серед білого дня на наших захоплених територіях з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату", – підсумував Порошенко.

      Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що російські прикордонники відкрили вогонь по українських кораблях бо ті "пішли в Керч". За його словами, це провокація з боку Києва з метою підірвати Керченський міст. 

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Якими ще заявами відзначався порошенко щодо конфлікту на азові:
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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