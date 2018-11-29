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      Путін хоче анексувати ще одну частину України, – Порошенко

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      Путін хоче захопити ще одну частину України
      Путін хоче захопити ще одну частину України / Фото з відкритих джерел

      Останні агресивні дії Російської Федерації в Азовському морі свідчать про намір президента Володимира Путіна насильницько захопити ще одну частину України.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

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      За його словами, Україна має докази того, що Росія атакувала український флот, адже кораблі ВМС дотримувалися міжнародного права.

      Ми повинні були відреагувати на цей акт агресії, і саме тому я ввів військовий стан в деяких регіонах, тому що нам потрібно захищати нашу країну. Як і в 2014 році, Путін хоче анексувати ще одну частину України, він веде себе так само, як і тоді... Путін хоче відродити Російську імперію. Він хоче захопити всю країну. Його імперія не може існувати без України,
      – заявив Порошенко.

      Глава держави також закликає не вірити брехні, яку говорить російський президент щодо керченського інциденту.

      "Це смішно! Ви пам'ятаєте, як він сказав світу, що в Криму немає російських солдатів? Ви пам'ятаєте, що в Східній Україні не було російських солдатів? Або отруєння його колишнього агента в Солсбері? Путін знову розповідає світу казки", – додав він.

      Окрім того, Порошенко виступив за введення нових потужних санкцій проти Росії і додав, що намагався зв'язатися з Путіним безпосередньо після інциденту.

      "Але як в 2014, 2015 і 2016 роках, щоразу, коли війська Путіна атакують Україну, він просто перестає спілкуватися", – розповів глава держави.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

      Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.

      Офіційно воєнний стан в 10 областях України почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Воєнний стан в Україні Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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