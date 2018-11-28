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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Як Путін далі діятиме в Азовському морі: версія експерта

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      Путін давно готувався до захоплення Азовського моря
      Путін давно готувався до захоплення Азовського моря / 24 канал

      В Азово-Керченському регіоні Путін продовжуватиме агресію. Це не означає, що шляхом війни одразу до Маріуполя. Можна очікувати агресивних дій Росії в Чорному морі, щоб завдати шкоди нашій торгівлі.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Москва вважає Азовське море заблокованим і не хоче йти на мінімальні поступки і змінювати баланс сил. А там у Росії перевага. Але Путін на цьому не зупиниться. Йому потрібна дестабілізація України. Азовське море важливе з точки зору тиску перед виборами на Донецьку область. А також південні області – чорноморські порти, оскільки через них іде 80% експорту наших товарів,
      – розповідає Олександр Хара.

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      Як наголошує дипломат, Путін послідовно готувався до анексії Азовського моря. Це факт збройної агресії згідно з резолюцією Генасамблеї ООН №3314.

      Агресія Росії в Азовському морі почалася з будівництва кримського мосту. Потім продовжилася наприкінці квітня 2018 року, коли ФСБ почало зупиняти українські і міжнародні кораблі. Далі інцидент у жовтні, коли наші броньовані катери відбили у ФСБ одне з суден. Тепер обстріл і захоплення наших військових кораблів,
      – зазначає Хара.

      Крім того, наголошує експерт, з боку Росії йде активна мілітаризація в Азовському морі. За чотири місяці перекинуто два прикордонні кораблі з каспійської флотилії і два нових.

      Продовження агресії Росії в Азовському морі буде. Тому що реакція Заходу поки риторична. А в України немає м’язів, щоб дати по зубах. Світ живе в парадигмі, що є поодинокі проблеми між Україною і Росією. А не цілеспрямована і широкомасштабна агресія Росії в різних формах. Путін далі розділятиме українське суспільство, це було добре видно по голосуванню за введення воєнного стану. І Захід – тиснути на тих, хто не хоче воювати, і бачити цю масштабну агресію, не розуміючи, що ці проблеми впливатимуть на всіх них,
      – наголосив Олександр Хара.

      Нагадаємо, на спецзасіданні Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія – розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України. У Конгресі США також засудили протиправні дії Росії в Азовському морі. У відповідній заяві конгресмен Брайан Фіцпатрік закликав притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна і підкреслив, що "США не мають ігнорувати агресію Росії проти України". Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині через інцидент із захопленням українських військових кораблів в Азовському морі.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Анексія Криму Україна – Росія Новини політики Новини України Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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