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      Трамп поставив під сумнів зустріч з Путіним на G20

      1388 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині через інцидент з захопленням українських військових катерів в Азовському морі.

      Про це повідомило видання Washington Post.

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      Це буде визначальним... Імовірно я не стану проводити зустрічі... Мені не подобається ця агресія. Я взагалі проти агресії,
      – сказав Трамп у інтерв'ю виданню.

      Президент США також зазначив, що очікує повного звіту від служби національної безпеки щодо інциденту у Керченській протоці найближчим часом.

      Раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомляла, що Трамп проведе двосторонні переговори з Путіним на саміті G-20 у Аргентині.

      Раніше очільник білого дому вже заявляв про те, що йому не подобається агресія Росії у Азовському морі наголосивши, що ця проблема повинна бути вирішеною.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

       

       

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини США Аргентина G20
      Джерело: 24 Канал
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