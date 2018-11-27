У Криму "суд" арештував ще трьох захоплених росіянами українських моряків

Керченський міський "суд" в окупованому Криму заарештував трьох українських моряків, які були поранені під час нападу російських військових на судна українських моряків у Керченській протоці. Полонених українців взяли під арешт на 2 місяці.

Про це в Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

24 канал повідомляв, що перед цим 27 листопада у Криму "суд" заарештував до 25 січня 12 затриманих у Керченській протоці українських моряків.

Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків

Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока були поранені під час обстрілу, утримувалися в лікарні, Ейдер був прооперований. Незалежних адвокатів до них не допустили. Суд заарештував їх до 25 січня 2019 року,

– написав журналіст.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.

Дивіться відео про напад Росії на українські кораблі в Азовському морі: