В Крыму "суд" арестовал еще трех захваченных россиянами украинских моряков

Керченский городской "суд" в оккупированном Крыму арестовал трех украинских моряков, которые были ранены во время нападения российских военных на украинских моряков судна в Керченском проливе. Пленных украинцев взяли под арест на 2 месяца.

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

24 канал сообщал, что перед этим 27 ноября в Крыму "суд" арестовал до 25 января 12 задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

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Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока были ранены во время обстрела, содержались в больнице, Эйдер был прооперирован. Независимых адвокатов к ним не допустили. Суд арестовал их до 25 января 2019 года,

– написал журналист.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

Смотрите видео о нападении России на украинские корабли в Азовском море: