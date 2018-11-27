На связь вышел еще один раненый на Азове украинский моряк

Некоторым захваченным российскими военными в Азовском море украинским морякам разрешили позвонить родным. Так, 26 ноября на связь вышел моряк Василий Сорока.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на отца моряка Виктора Сороку.

Он позвонил жене и сказал буквально несколько фраз. Жив-здоров, раненый, лежит в больнице. Все. Даже жену с днем рождения не поздравил, видимо, мог сказать только то, что разрешили,

– рассказал отец пленного моряка.

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По его словам, в 2015 году Василий Сорока добровольно подписал контракт и пошел защищать Украину.

"Он сам так решил. Конечно, мы переживаем. О том, что он в плену, узнали немного раньше, чем СМИ, нам сообщило его руководство. Но мы гордимся сыном и верим, что скоро он будет дома. Ждем тебя, Василий", – добавил отец украинского моярка.

Добавим, что на Василия Сороку дома ждет его маленький сын, через 3 дня ему исполнится 2 года.

К слову, 26 ноября на связь вышел Андрей Эйдер – еще один украинский моряк, который получил ранение и был захвачен во время нападения российских кораблей на украинские в Азовском море.



В больнице оккупированной Керчи находятся 3 украинских моряков, которые получили ранения на Азове – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер.



27 ноября, "суд" в оккупированном Крыму арестовал 12 украинских моряков, взятых в плен в Керченском проливе, до 25 января 2019 года.

Что случилось в Азовском море?Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Россия не замедлила с реакцией.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

Смотрите видео об агрессии России в Азовском море: