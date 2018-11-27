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      На связь вышел еще один раненый на Азове украинский моряк

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      Василий Сорока, которого взяли в плен российские военные в Керченском проливе
      Василий Сорока, которого взяли в плен российские военные в Керченском проливе / Фото из социальных сетей

      Некоторым захваченным российскими военными в Азовском море украинским морякам разрешили позвонить родным. Так, 26 ноября на связь вышел моряк Василий Сорока.

      Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на отца моряка Виктора Сороку.

      Он позвонил жене и сказал буквально несколько фраз. Жив-здоров, раненый, лежит в больнице. Все. Даже жену с днем рождения не поздравил, видимо, мог сказать только то, что разрешили,
      – рассказал отец пленного моряка.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках

      По его словам, в 2015 году Василий Сорока добровольно подписал контракт и пошел защищать Украину.

      "Он сам так решил. Конечно, мы переживаем. О том, что он в плену, узнали немного раньше, чем СМИ, нам сообщило его руководство. Но мы гордимся сыном и верим, что скоро он будет дома. Ждем тебя, Василий", – добавил отец украинского моярка.

      Добавим, что на Василия Сороку дома ждет его маленький сын, через 3 дня ему исполнится 2 года.

      К слову, 26 ноября на связь вышел Андрей Эйдер – еще один украинский моряк, который получил ранение и был захвачен во время нападения российских кораблей на украинские в Азовском море.

      В больнице оккупированной Керчи находятся 3 украинских моряков, которые получили ранения на Азове – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер.

      27 ноября, "суд" в оккупированном Крыму арестовал 12 украинских моряков, взятых в плен в Керченском проливе, до 25 января 2019 года.

      Что случилось в Азовском море?Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Россия не замедлила с реакцией.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      Смотрите видео об агрессии России в Азовском море:

       

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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