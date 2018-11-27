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      Крымский "суд" избрал меру пресечения 12 украинским морякам

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      Крымский "суд" избрал меру пресечения 12 украинским морякам
      Крымский "суд" избрал меру пресечения 12 украинским морякам / Фото из открытых источников

      В аннексированном Крыму происходит "суд" над пленными украинскими моряками. Для 12 задержанных уже избрана мера пресечения.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

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      "Суд" арестовал до 25 января 2019 года 12 украинских моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе.

      Среди арестованных есть Андрей Опрыск, Сергей Цибизов, Юрий Будз, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокрюк.

      Всех арестованных подозревают в незаконном пересечении границы России (ч.3 ст. 322 УК РФ). Известно о 24 задержанных моряках в Керченском проливе, поэтому заседание суда по избранию меры пресечения другим военнопленным состоится в среду, 28 ноября.

      "С 11:00 утра я с активистами находился под зданием "Киевского районного суда" города Симферополя. С 14:00 часов начались судебные процессы. Ребята, которым уже избрали меру пресечения, сейчас находятся в разных городах. В частности, есть в Белогорском следственном изоляторе временного содержания", – сообщил Джелялов.

      По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, адвокаты заявили, что они будут перемещены в Симферопольский следственный изолятор, где находится большое количество украинских политзаключенных.

      "Судебные процессы происходили очень быстро. Один из адвокатов сказал, что около 10 минут понадобилось судье, чтобы вынести решение. Кто-то из активистов общался с судьей, было понятно, что фактически они сами не принимают решения, а выполняют лишь указания ФСБ РФ", – рассказал Нариман Джелялов.

       

       

      Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабле ВМС захватила 23 украинских моряков. Сейчас известны имена 18 из них. Также в РФ утверждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.

      Правда, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что в целом было трое раненых, и они находятся в больнице. Что касается остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Военное положение в Украине Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма Судьи
      Источник: 24 канал
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