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      Кримський "суд" заарештував 12 українських моряків

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      Кримський "суд" обрав запобіжний захід 7 українським морякам
      Кримський "суд" обрав запобіжний захід 7 українським морякам / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 27 листопада, в анексованому Криму відбувся "суд" над полоненими українськими моряками. Для 12 затриманих вже обрали запобіжний захід.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

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      "Суд" заарештував до 25 січня 2019 року 12 українських моряків з кораблів ВМС України, які були затримані в Керченській протоці.

      Серед заарештованих є Андрій Оприск, Сергій Цибізов, Юрій Будз, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Владислав Костишин, Сергій Попов, Роман Мокрюк.

      Всіх заарештованих підозрюють у незаконному перетині кордону Росії (ч.3 ст. 322 КК РФ). Відомо про 24 затриманих моряків у Керченській протоці, тому засідання суду щодо обрання запобіжного заходу іншим військовополоненим відбудеться у середу, 28 листопада.

      "З 11:00 ранку я з активістами перебував під будівлею "Київського районного суду" міста Сімферополя. З 14:00 години почалися судові процеси. Хлопці, яким вже обрали запобіжний захід, наразі перебувають у різних містах. Зокрема, є у Білогірському слідчому ізоляторі тимчасового утримання", – повідомив Джелялов.

      За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, адвокати заявили, що вони будуть переміщені у Сімферопольський слідчий ізолятор, де перебуває дуже багато українських політв'язнів.

      "Судові процеси відбувалися дуже швидко. Один з адвокатів сказав, що близько 10 хвилин знадобилося судді, аби винести рішення. Хтось з активістів спілкувався із суддею, було зрозуміло, що фактично вони самі не приймають рішення, а виконують лише вказівки ФСБ РФ", – розповів Наріман Джелялов.

      Нагадаємо, за версією української сторони, Росія після зухвалої атаки в Азовському морі на кораблі ВМС захопила 23 українських моряків. Наразі відомо імена 18 з них. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.

      Щоправда, під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини Криму Анексія Криму Судді
      Джерело: 24 канал
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