15:38
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Захоплення Росією моряків ВМС ЗСУ: "суд" у Криму заарештував перших українців

      1895 Читать новость на русском
      Захоплення Росією моряків ВМС ЗСУ: "суд" у Криму заарештував перших українців

      Так званий "Київський районний суд" у окупованому Сімферополі заарештував на два місяці одного із затриманих Росією українських моряків у Азовському морі. Згодом з'явилася інформація про ще одного затриманого. Зауважимо, що воїнів Військово-Морських Сил "судять" за російським законодавством.

      Як пише російська інформаційна агенція ТАСС, мовиться про Володимира Варімеза, який проживає у Одеській області та народився у 1992 році народження.

      Читайте також: "За вами стоїть вся Україна": командувач ВМС Воронченко звернувся до захоплених у Азові моряків

      За інформацією ресурсу, йому пред'явлено обвинувачення ща статтею Кримінільного Кодексу РФ про "незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування".

      До слова, своєї провини український моряк не визнав не визнав.

      "Суд постановив, клопотання про взяття під варту підлягає задоволенню. Призначити запобіжний захід до 25 січня 2019 року", – зазначив суддя.  

      Новина доповнюється 

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Студент розповів про вибух біля харківського гуртожитка
       1 липня 2015 , 13:02
      З’явились перші відео з місця страшного теракту у Тунісі
       26 червня 2015 , 18:27
      "Євробляхерів" звинуватили у шалених чергах на кордоні
       26 жовтня , 09:56
      Екс-хавбек збірної України жорстко розкритикував голкіпера Динамо через грубу помилку у Лізі Європи
       26 жовтня , 13:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук