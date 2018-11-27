Захоплення Росією моряків ВМС ЗСУ: "суд" у Криму заарештував перших українців

Так званий "Київський районний суд" у окупованому Сімферополі заарештував на два місяці одного із затриманих Росією українських моряків у Азовському морі. Згодом з'явилася інформація про ще одного затриманого. Зауважимо, що воїнів Військово-Морських Сил "судять" за російським законодавством.

Як пише російська інформаційна агенція ТАСС, мовиться про Володимира Варімеза, який проживає у Одеській області та народився у 1992 році народження.

Читайте також: "За вами стоїть вся Україна": командувач ВМС Воронченко звернувся до захоплених у Азові моряків

За інформацією ресурсу, йому пред'явлено обвинувачення ща статтею Кримінільного Кодексу РФ про "незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування".

До слова, своєї провини український моряк не визнав не визнав.

"Суд постановив, клопотання про взяття під варту підлягає задоволенню. Призначити запобіжний захід до 25 січня 2019 року", – зазначив суддя.

Новина доповнюється