Захоплення українських кораблів в Азовському морі: з'явився список полонених моряків

З'явився список полонених українських моряків із суден "Бердянськ", "Нікополь" та "Яна Капу", які Росія затримала у Керченській протоці.

Відповідний перелік полонених оприлюднили в ТСН.

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Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"

Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)

Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.н.)

Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р.н.)

Матрос Андрій Ейдер (1999 р.н.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 р.н.)

Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р.н.)

Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"

Командир – старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)

Старший матрос Вячеслав Зінченко (1998 р.н.)

Матрос Сергій Цибізов (1997 р.н.)

Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р.н.)

Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р.н.)

Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.н.)

Рейдовий буксир "Яна Капу"

Командир – старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)

Старший матрос Михайло Власюк (1984 р.н.)

Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р.н.)

Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р.н.)

Матрос Євгеній Семидоцький (1998 р.н.)

Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р.н.)

Так у переліку містяться імена всього 18 осіб, хоча за офіційною інформацією затриманих громадян України – 23.

Відомо, що не всі затримані Росією українці належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.