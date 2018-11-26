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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Захват украинских кораблей в Азовском море: появился список пленных моряков

      1994 Читати новину українською
      Эскалация в Азовском море
      Эскалация в Азовском море / Фото из открытых источников

      Появился список пленных украинских моряков с судов "Бердянск", "Никополь" и "Яна Капу", которые Россия задержала в Керченском проливе.

      Соответствующий список пленных обнародовала ТСН.

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      Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск"

      Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 г. р.)

      Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г. р.)

      Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г. р.)

      Матрос Андрей Эйдер (1999 г. нр)

      Старший матрос Богдан Головаш (1996 г. р.)

      Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г. р.)

      Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь"

      Командир – старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г. р.)

      Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г. р.)

      Матрос Сергей Цибизов (1997 г. р.)

      Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г. р.)

      Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г. р.)

      Старший матрос Андрей Опрыско (1971 г. р.)

      Рейдовый буксир "Яна Капу"

      Командир – старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г. р.)

      Старший матрос Михаил Власюк (1984 г. р.)

      Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г. рн.)

      Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г. р.)

      Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г. р.)

      Капитан 3 ранга Владимир Лесовой (1984 г. рн.)

      Так в перечне содержатся имена всего 18 человек, хотя по официальной информации задержанных граждан Украины 23.

      Известно, что не все задержанные Россией украинцы относились к экипажам, некоторые лица были на бортах дополнительно.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Теги: Военное положение в Украине Конфликт в Азовском море Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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