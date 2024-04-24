В 18:42 был объявлен отбой воздушной тревоги, а уже в 19:12 жители города услышали взрыв. Информацию подтвердил также и мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Николаевцы, взрыв слышали. Информацию выясняем. Подробности позже,

– написал мэр.

Взрыв, который слышали местные, прокомментировал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Разбираемся, службы уехали,

– отметил Ким.

Впоследствии Александр Сенкевич сообщил, что взрыв не был связан с вражеским прилетом, а на месте работают аварийные службы. Мэр добавил, что дома рядом также не повреждены.

В 19:36 местные СМИ сообщили о втором взрыве.

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Оккупанты ударили баллистикой по Сумщине

Днем 24 апреля в Сумах раздались взрывы. На тот момент в области всего как минуту была объявлена воздушная тревога. В Сумской ОВА заявили, что враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра.

Мониторинговые каналы писали, что до того, как прогремели взрывы, были выходы баллистики из Курской области. Кроме того, на Восточном направлении фиксировали Су-57, который потенциально может запустить ракеты Х-59/69. Он вылетел с аэродрома "Ахтубинск".