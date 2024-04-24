О 18:42 був оголошений відбій повітряної тривоги, а вже о 19:12 жителі міста почули вибух. Інформацію підтвердив також і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Читайте також На Дніпропетровщині лунали вибухи: в ОВА розповіли, де збили ракету
Миколаївці, вибух чули. Інформацію з'ясовуємо. Подробиці згодом,
– написав мер.
Вибух, який чули місцеві, прокоментував і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Розбираємось, служби виїхали,
– зазначив Кім.
Згодом Олександр Сєнкевич повідомив, що вибух не був пов'язаний з ворожим прильотом, а на місці працюють аварійні служби. Міський голова додав, що будинки поруч також не пошкоджено.
О 19:36 місцеві ЗМІ повідомили про другий вибух.
Окупанти вдарили балістикою по Сумщині
Вдень 24 квітня в Сумах пролунали вибухи. У цей час в області всього як хвилину була оголошена повітряна тривога. У Сумській ОВА заявили, що ворог завдав ракетного удару по передмістю обласного центру.
Моніторингові канали писали, що до того, як пролунали вибухи, були виходи балістики з Курської області. Окрім цього, на Східному напрямку фіксували Су-57, який потенційно може запустити ракети Х-59/69. Він вилетів з аеродрому "Ахтубінськ".