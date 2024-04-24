Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили 16:39 24 квітня 2024 року. Наші військові попередили про ракетну небезпеку орієнтовно о 16:47 24 квітня.
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Що відомо про вибухи у Дніпропетровській області
Швидкісна ціль на Дніпро!
– попередили в Повітряних силах ЗСУ.
У телеграм-каналах повідомили, що в регіоні працює ППО. Перед цим написали про звук вибухів у Дніпрі та області.
За неперевіреними даними моніторингових телеграм-каналів, було дві ракети.
Вже о 17:02 24 квітня у регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.