Воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили в 16:39 24 апреля 2024 года. Наши военные предупредили о ракетной опасности ориентировочно в 16:47 24 апреля.
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Что известно о взрывах в Днепропетровской области
Скоростная цель на Днепр!
– предупредили в Воздушных силах ВСУ в 16:50.
В телеграм-каналах сообщили, что в регионе работала ПВО. Перед этим написали о звуке взрывов.
Уже в 17:02 24 апреля в регионе объявили об отбое воздушной тревоги.
Над регионом сбили ракету
Наши сбили над Синельниковским районом ракету,
– заявили в Днепропетровской ОВА.
Воздушное командование "Восток" рассказало, что они сбили в Синельниковском районе управляемую авиационную ракету Х-69.
Взрывы в Украине: последние новости
- Ориентировочно в 7 утра 24 апреля оккупанты атаковали Одессу ракетами. К сожалению, пострадала 43-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
- Оккупанты повредили ориентировочно 30 домов. У людей выбиты стекла, в некоторых домах упали потолки.
- О 16:32 взрывы прогремели в Сумах. Враги ударили ракетами по пригороду областного центра. В ОВА отметили, что на месте работали все необходимые службы. Власти уточняют последствия атаки.