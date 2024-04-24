Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу й у разі оголошення загрози негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя та здоров'я, а також полегшить роботу Повітряних Сил.

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Вибухи у Сумах

Місцеві повідомляють, що о 16:32 в Сумах чули звук вибуху. Всього за хвилину до цього Повітряні сили оголосили тривогу та попередили про ракетну небезпеку.

Як писали моніторингові канали, до того, як пролунали вибухи, були виходи балістики з Курської області. Окрім цього, на Східному напрямку фіксували Су-57, який потенційно може запустити ракети Х-59/69. Він вилетів з аеродрому "Ахтубінськ".

Окрім Сумської області, про загрозу повідомили й у Чернігівській. Вже невдовзі там пролунав відбій. Проте згодом ЗСУ оголосили тривогу на Півдні – також у зв'язку з ракетною небезпекою.

Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря! Загроза застосування авіаційних засобів ураження,

– написали Повітряні сили.