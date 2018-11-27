Як "судитимуть" захоплених українських моряків: відомі деталі

Українських моряків, яких захопили росіяни у районі Керченської протоки, розділили на три групи. Поранених до "суду" не доставили.

Про це повідомив адвокат українців Едем Семедляєв, пише "Громадське".

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Адвокат пояснив, що "суд" над моряками запланований у різний час.

Одну (групу моряків – 24 канал) судитимуть сьогодні. Другу — завтра, третю, поранених моряків,у Керчі, але коли, не ясно поки, — сказав адвокат.

Він також додав, що засідання так званого "суду" в анексованому Сімферополі, де обиратимуть запобіжні заходи затриманим українцям, перенесли на 14:00.

Раніше народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що 27 листопада українських захоплених моряків вже почали доставляти до "суду" в анексованому Сімферополі.



До слова, біля будівлі, де відбудеться "суд", почали збиратись представники кримсько-татарської громади в підтримку українських військовослужбовців. Знімальна група російського телеканалу НТВ теж прибула на місце, повідомив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелалов.



За інформацією "Кримської правозахисної групи", засідання суду з обрання запобіжного заходу українським морякам почнеться об 11:00 за місцевим часом.

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Що сталось в Азовському морі?

Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.