Кримський "суд" обере запобіжний захід українським морякам: заява Чубарова

У Київському районному "суді" Сімферополя в розпочинається так званий суд над полоненими українськими моряками, яких затримали 25 листопада.

Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

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До бранців, досі не впустили правозахисників. Також не відомо, де їх утримують. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова каже, що не в СІЗО, однак де саме не уточнює.

Росіяни судять бранців, попри те, що Європейські країни на засіданні Ради Безпеки ООН закликали відпустити усіх полонених. Тим часом, моряків вже допитали російські ФСБшники.

На відео, яке оприлюднила ФСБ Росії чітко видно, що вони зачитують з листочка так звані зізнання, мовляв, увійшли у територіальні води Росії.

З повідомлення Рефата Чубарова відомо, що станом на 10:00 27 листопада українських захоплених моряків вже почали доставляти до суду в Сімферополі.

З тимчасово окупованого Криму повідомляють: українських моряків із захоплених російськими окупантами українських суден вже привозять до Київського районного "суду" Сімферополя,

– заявив Чубаров.

Крім цього, біля суду почали збиратись представники кримсько-татарської громади в підтримку українських військовослужбовців. Знімальна група російського телеканалу НТВ теж прибула на місце, повідомив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелалов.

За інформацією "Кримської правозахисної групи", засідання суду з обрання запобіжного заходу українським морякам почнеться об 11:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада