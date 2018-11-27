Крымский "суд" изберет меру пресечения украинским морякам: заявление Чубарова

В Киевском районном "суде" Симферополя начинается так называемый суд над пленными украинскими моряками, которых задержали 25 ноября.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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К пленникам до сих пор не пустили правозащитников. Также известно, где их содержат. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова говорит, что не в СИЗО, однако где именно не уточняет.

Россияне судят пленников, несмотря на то, что европейские страны на заседании Совета Безопасности ООН призвали отпустить всех пленных. Между тем, моряков уже допросили российские ФСБшники.

На видео, которое обнародовала ФСБ России четко видно, что они зачитывают с листочка так называемое признание, мол, вошли в территориальные воды России.

Из сообщения Рефата Чубарова известно, что на 10:00 27 ноября украинских захваченных моряков уже начали доставлять в суд в Симферополе.

Из временно оккупированного Крыма сообщают: украинских моряков с захваченных российскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный "суд" Симферополя,

– заявил Чубаров.

Кроме этого, возле суда начали собираться представители крымско-татарской общины в поддержку украинских военнослужащих. Съемочная группа российского телеканала НТВ тоже прибыла на место, сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов.

По информации "Крымской правозащитной группы", заседание суда по избранию меры пресечения украинским морякам начнется в 11:00 по местному времени.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблях.



Так же, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября