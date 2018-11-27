Росія атакувала Україну в Азовському морі: з’явилось фото пошкодженого катера

У мережі з’явилися фото наслідків атаки російських військових по українському артилерійському катеру "Бердянськ". На ньому видно, що росіяни мали на меті влучити в особовий склад.

Фото пошкодженого катеру опублікував у Twitter керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

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"Пошкодження МБАК "Бердянськ". Броня явно не рятує в наш час", – йдеться у повідомленні.

Пошкодження МБАК "Бердянськ".

Броня явно не рятує в наш час...

Детально хронологічний розбір інциденту в Керченській протоці читайте за посиланням - https://t.co/foJ9PAARyz pic.twitter.com/2aBrcE3hGU — Taras Chmut (@TarasChmut) 27 листопада 2018 р.

Окрім того, світлину також оприлюднив на своїй сторінці у Facebook військовий кореспондент Влад Волошин.

Вогонь вели на ураження особового складу прямо в рубку, а не по двигунах,

– зазначив він у коментарі

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Більше про воєнний стан в Україні через агресію Росії дивіться у відео

Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.