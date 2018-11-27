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      Россия атаковала Украину в Азовском море: появилось фото поврежденного катера

      1002 Читати новину українською
      В сети появилось фото поврежденного украинского катера
      В сети появилось фото поврежденного украинского катера / Фото из открытых источников

      В сети появились фото последствий атаки российских военных по украинскому артиллерийскому катера "Бердянск". На нем видно, что россияне имели целью попасть в личный состав.

      Фото поврежденного катера опубликовал в Twitter руководитель Украинского вооруженного центра Тарас Чмут.

      Читайте также: "Мы за дипломатический путь": в РФ едко прокомментировали свои действия в Азовском море

      "Повреждение МБАК "Бердянск". Броня явно не спасает в наше время", – говорится в сообщении.

      Кроме того, фотографию также обнародовал на своей странице в Facebook военный корреспондент Влад Волошин.

      Огонь вели на поражение личного состава прямо в рубку, а не по двигателям,
      – отметил он в комментарии

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

       

      Более о военном положении в Украине из-за агрессии России смотрите в видео

      Что произошло в Азовском море?
      Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      украина ввела военное положение в ответ на агрессию россии: хроника
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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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