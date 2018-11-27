Россия атаковала Украину в Азовском море: появилось фото поврежденного катера

В сети появились фото последствий атаки российских военных по украинскому артиллерийскому катера "Бердянск". На нем видно, что россияне имели целью попасть в личный состав.

Фото поврежденного катера опубликовал в Twitter руководитель Украинского вооруженного центра Тарас Чмут.

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"Повреждение МБАК "Бердянск". Броня явно не спасает в наше время", – говорится в сообщении.

Пошкодження МБАК "Бердянськ".

Броня явно не рятує в наш час...

Детально хронологічний розбір інциденту в Керченській протоці читайте за посиланням - https://t.co/foJ9PAARyz pic.twitter.com/2aBrcE3hGU — Taras Chmut (@TarasChmut) 27 листопада 2018 р.

Кроме того, фотографию также обнародовал на своей странице в Facebook военный корреспондент Влад Волошин.

Огонь вели на поражение личного состава прямо в рубку, а не по двигателям,

– отметил он в комментарии

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.

Более о военном положении в Украине из-за агрессии России смотрите в видео

Что произошло в Азовском море?

Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.