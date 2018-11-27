В Раде предлагают морским государствам направить в Черное и Азовское море военные корабли

Верховная Рада Украины приглашает международные организации направить наблюдателей в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива и предлагает морским государствам разместить в регионе свои военные корабли, чтобы предотвратить дальнейшее нарастание напряжения со стороны России.

Об этом сообщило издание УНИАН со ссылкой на обращение ВРУ в ООН, Европейского парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ и национальных парламентов государств мира.

Читайте также: Захваченные украинские моряки под давлением дают ложные показания, – командующий ВМС

Отмечается, что за постановление, утверждающее это обращение проголосовали 272 народных депутатов Украины.

Вследствие агрессивных действий со стороны России – вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" – парламент выражает решительный протест.

Рада требует от Российской Федерации оказать неотложную медицинскую помощь раненым украинским морякам, обеспечить их немедленное безопасное возвращение в Украину, а также вернуть незаконно захваченное военное имущество и возместить причиненные убытки.

В Верховной Раде призвали международное сообщество к эффективным шагам направленным на прекращение российской агрессии как на суше, так и на море, в том числе путем внедрения новых и усилением действующих санкций до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Также парламент призвал международных партнеров увеличить предоставление Украине военной и другой помощи для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Призываем международное сообщество адекватно реагировать на вызовы и угрозы, которую несет Российская Федерация, поскольку политика умиротворения уже привела к оккупации части территории Украины – Автономной Республики Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей,

– говорится в обращении.

В парламенте подчеркнули, что строительство "Северного потока-2" является таким проектом что не преследует интересы Европы, а направлен на отстаивание исключительно интересов Российской Федерации и является угрозой одновременно для безопасности всего региона Балтии и Северной Европы.

Отмечается, что безнаказанность агрессивной политики и действий России в дальнейшем могут спровоцировать более глобальные последствия. В обращении отмечается, что 25 ноября 2018 Вооруженные силы Российской Федерации совершили вооруженное нападение на военные катера ВМС Украины, осуществляли плановый морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, с соблюдением положений действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации.

Такие действия Российской Федерации является актом вооруженной агрессии против Украины, как это определено в статье 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 об определении агрессии, а также нарушением статьи 2 и статьи 21 Конвенции ООН по морскому праву,

– отметили в обращении.

Читайте также: Порошенко обсудил с Помпео ситуацию в Азовском море: детали разговора

В нем также отмечается, что такие действия России являются прямым продолжением вооруженной агрессии против Украины, которая началась 20 февраля 2014, и следствием которой стала незаконная оккупация части территории Украины i Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.