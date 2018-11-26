Порошенко обсудил с Помпео ситуацию в Азовском море: детали разговора

Вечером 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео.

Об этом говорится на официальном сайте Администрации президента.

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Так, известно, что во время разговора Порошенко сообщил американской стороне о совершенном РФ акт вооруженной агрессии против Украины в акватории Керченского пролива. Кроме этого, он рассказал о введении режима военного положения в Украине.

Глава государства отметил, что такие противоправные действия России являются абсолютно неприемлемыми и должны получить жесткую реакцию международного сообщества, в том числе усиление санкций против РФ.

Отмечается, что Порошенко вместе с Помпео успели также обсудить следующие шаги дальнейшего противодействия российской агрессии, в том числе в районе Керченского пролива.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.