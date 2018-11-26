Эскалация в Азовском море: появилась реакция Трампа
Президент США Дональд Трамп отреагировал на украинско-российский конфликт, случившийся вблизи Керченского пролива в Азовском море.
Об этом информирует CNN.
Читайте также: Обстрел украинских кораблей в Азове: Совбез ООН заблокировал повестку дня России
В частности, глава Белого дома подчеркнул, что конфликт в Азовском море является проблемой обоих сторон.
Мне не нравится то, что происходит в любом случае. Надеюсь, эта проблема скоро решится,
– сказал Трамп журналистам.
Также он добавил, что сейчас работает вместе с европейскими лидерами над решением проблемы.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Отчаянная борьба человека с морем - все ради крабов - в "Адской работе"19 апреля 2013 , 11:31 1
Wikipedia выбрала лучшие фото природы Украины7 декабря 2016 , 21:09
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00