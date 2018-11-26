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      Эскалация в Азовском море: появилась реакция Трампа

      959 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп отреагировал на украинско-российский конфликт, случившийся вблизи Керченского пролива в Азовском море.

      Об этом информирует CNN.

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      В частности, глава Белого дома подчеркнул, что конфликт в Азовском море является проблемой обоих сторон.

      Мне не нравится то, что происходит в любом случае. Надеюсь, эта проблема скоро решится,
      – сказал Трамп журналистам.

      Также он добавил, что сейчас работает вместе с европейскими лидерами над решением проблемы.

       

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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