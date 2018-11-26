Эскалация в Азовском море: появилась реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на украинско-российский конфликт, случившийся вблизи Керченского пролива в Азовском море.

Об этом информирует CNN.

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В частности, глава Белого дома подчеркнул, что конфликт в Азовском море является проблемой обоих сторон.

Мне не нравится то, что происходит в любом случае. Надеюсь, эта проблема скоро решится,

– сказал Трамп журналистам.

Также он добавил, что сейчас работает вместе с европейскими лидерами над решением проблемы.