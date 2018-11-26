Ескалація в Азовському морі: з'явилась реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на українсько-російський конфлікт, що трапився поблизу Керченської протоки в Азовському морі.

Про це інформує CNN.

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Зокрема, глава Білого дому наголосив, що конфлікт в Азовському морі є проблемою обидвох сторін.

Мені не подобається те, що відбувається у будь-якому випадку. Я сподіваюсь, що ця проблема невдовзі вирішиться,

– сказав Трамп журналістам.

Також він додав, що наразі працює разом із європейськими лідерами над вирішенням проблеми.