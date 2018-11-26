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      Ескалація в Азовському морі: з'явилась реакція Трампа

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп відреагував на українсько-російський конфлікт, що трапився поблизу Керченської протоки в Азовському морі.

      Про це інформує CNN.

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      Зокрема, глава Білого дому наголосив, що конфлікт в Азовському морі є проблемою обидвох сторін.

      Мені не подобається те, що відбувається у будь-якому випадку. Я сподіваюсь, що ця проблема невдовзі вирішиться,
      – сказав Трамп журналістам.

      Також він додав, що наразі працює разом із європейськими лідерами над вирішенням проблеми.

       

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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