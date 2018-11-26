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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Обстріл українських кораблів у Азові: Радбез ООН заблокував порядок денний Росії

      12052 Читать новость на русском
      Радбез ООН заблокував розгляд питання Росії щодо ситуації в Керченській протоці
      Радбез ООН заблокував розгляд питання Росії щодо ситуації в Керченській протоці / Соцмережі

      Під час засідання Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія. Москва вимагала розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України.

      Результати голосування були такими:

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      4 – за;

      7 – проти;

      4 – утрималися. 

      Зауважимо, що підтримали російський порядок денний лише Китай, сама Росія, Казахстан і Болівія.

      Щодо тих, хто не підтримав, то перед голосуванням виступила постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі. Вона від імені "єдиного фронту" (Нідерланди, США, Польща та Швеція) виступила проти порядку денного Росії. Також Гейлі закликала всі країни голосувати проти пропозицій РФ.

      Заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський назвав це рішення таким, що "дискредитує Раду Безпеки ООН".

      "Мізерний масштаб, шановні, мізерний. Ми шкодуємо у зв'язку з результатами голосування. Але ніхто не може завадити Росії ставити тут ті питання, які ми вважаємо важливими та під тими пунктами порядку денного, до яких вони відносяться", – наголосив Полянський після оголошення результатів голосування. 

      Нагадаємо, щодо ескалації конфлікту в Азовському морі до Радбезу ООН звернулася й Україна. Зокрема, за дорученням Президента Порошенка Київ ініціював низку кроків в Організації Об'єднаних Націй, зокрема дипломатичний демарш на рівні генерального секретаря та Ради Безпеки Організації. Як наголосили українські дипломати, провокації Росії досягли критичної межі.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі ООН Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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