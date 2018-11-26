19:17
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Обстрел украинских кораблей в Азове: Совбез ООН заблокировал повестку дня России

      1905 Читати новину українською
      Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России о ситуации в Керченском проливе
      Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России о ситуации в Керченском проливе / Соцсети

      Во время заседания Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море по той повестки дня которую предлагала Россия. Москва требовала рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины.

      Результаты голосования были следующими:

      Читайте также: Россия заявила о созывет Совбез ООН из-за ситуации в Азовском море

      4 – за;

      7 – против;

      4 – воздержались

      Заметим, что поддержали российский повестку дня только Китай, сама Россия, Казахстан и Боливия.

      Что касается тех, кто не поддержал, то перед голосованием выступила постоянная представительница США в ООН Никки Хейли. Она от имени "единого фронта" (Нидерланды, США, Польша и Швеция) выступила против повестки дня России. Также Хейли призвали все страны голосовать против предложений РФ.

      Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский назвал это решение "дискредитирующим Совет Безопасности ООН".

      "Скудный масштаб, уважаемые, ничтожный. Мы сожалеем в связи с результатами голосования. Но никто не может помешать России ставить здесь те вопросы, которые мы считаем важными и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся", – подчеркнул Полянский после объявления результатов голосования.

      Напомним, относительно эскалации конфликта в Азовском море в Совбез ООН обратилась и Украина. В частности, по поручению Президента Порошенко Киев инициировал ряд шагов в Организации Объединенных Наций, в частности дипломатический демарш на уровне генерального секретаря и Совета Безопасности Организации. Как отметили украинские дипломаты, провокации России достигли критической точки.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлили с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских военнослужащих получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование.

       

       

       

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Новости Украины ООН Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      сегодня , 19:05 Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      Яніна Ткачук 962
      Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      сегодня , 17:06 Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      Яніна Ткачук 16684
      Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      сегодня , 17:02 Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      3039
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сегодня , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 1884
      Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      сегодня , 15:38 Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      Євгенія Мазур 40356
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Ужасная авария: два человека погибли, еще четверо в больнице
       21 августа 2013 , 20:32 6
      В Одессе состоялось открытие второго Международного кинофестиваля
      16 июля 2011 , 15:00
      Президент Реала рассказал всю правду о трансфере Роналду: "Он чувствовал себя обиженным"
       22 сентября , 12:52
      Самые интересные статистические факты 9-го тура УПЛ
       24 сентября , 11:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук