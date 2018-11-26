Обстрел украинских кораблей в Азове: Совбез ООН заблокировал повестку дня России

Во время заседания Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море по той повестки дня которую предлагала Россия. Москва требовала рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины.

Результаты голосования были следующими:

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4 – за;

7 – против;

4 – воздержались

Заметим, что поддержали российский повестку дня только Китай, сама Россия, Казахстан и Боливия.

Что касается тех, кто не поддержал, то перед голосованием выступила постоянная представительница США в ООН Никки Хейли. Она от имени "единого фронта" (Нидерланды, США, Польша и Швеция) выступила против повестки дня России. Также Хейли призвали все страны голосовать против предложений РФ.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский назвал это решение "дискредитирующим Совет Безопасности ООН".

"Скудный масштаб, уважаемые, ничтожный. Мы сожалеем в связи с результатами голосования. Но никто не может помешать России ставить здесь те вопросы, которые мы считаем важными и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся", – подчеркнул Полянский после объявления результатов голосования.

Напомним, относительно эскалации конфликта в Азовском море в Совбез ООН обратилась и Украина. В частности, по поручению Президента Порошенко Киев инициировал ряд шагов в Организации Объединенных Наций, в частности дипломатический демарш на уровне генерального секретаря и Совета Безопасности Организации. Как отметили украинские дипломаты, провокации России достигли критической точки.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлили с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских военнослужащих получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование.