Вопрос мобилизации в последнее время все чаще поднимает жаркие дискуссии в сети, в том числе и с участием как ботов, так и реальных людей.

Пока россияне всеми силами пытаются подорвать общественные настроения в нашем государстве, у многих людей формируется странное видение мобилизации. А как следствие – страх перед ТЦК, убеждение о том, что после ВВК новобранца сразу же отправляют на передовую и тому подобное.

Поэтому некоторые боевые подразделения ищут новые способы привлечения гражданских в свои ряды. Чаще всего, это качественный рекрутинг: в разных городах открываются рекрутинговые центры и происходят подготовки, где военные на конкретном примере показывают, что делает их подразделение, как происходит обучение и что ждет тех, кто пополнит их ряды.

Одним из таких способов стал "день без повесток", который организовало спецподразделение "Рейнджер" в Хмельницком на прошлых выходных, 27 – 28 апреля.

Как люди отреагировали на мероприятие, какие его преимущества и перспективы – узнавал 24 Канал.

Субботнее солнечное утро. В центре города звучит музыка. Если идти на звук, то можно увидеть несколько палаток. Подойдя ближе, видишь не только палатки, но и немало дронов, бронеавтомобиль и баннеры с призывом вступать в ряды "Рейнджеров".

Что предлагают рейнджеры здесь? Мастер-класс по оказанию домедицинской помощи. Можно попробовать наложить турникет и ознакомиться с различными инструментами, которые необходимы и важны в работе.

Сразу в следующей палатке участники действа могли попробовать свои силы на симуляторе БПЛА. Желающих было немало.

Далее – бронетехника. Боевой HMMWV тоже привлекал немало внимания хмельничан и гостей города.

Хамер
HMMWV в центре города / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Возле следующей палатки каждый мог примерить бронежилеты, причем разные – от самых легких до самых тяжелых. Там же заинтересованные в призыве в ряды "Рейнджеров" могли заполнить заявки.

А по центру – выставка БПЛА. Крылатые дроны, коптеры. Мавики и FPV. Те, что использует бригада в реальных боевых условиях.

Выставка БпЛА
Один из экспонатов выставки БПЛА / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Кто-то пришел сюда, потому что увидел анонс, кто-то проходил мимо. Однако заинтересованных людей было немало.

Пресс-офицер "Рейнджеров" Юлия рассказывает, что формат "День без повесток" довольно хорошо зарекомендовал себя накануне в Виннице. Там с местными властями и ТЦК было согласовано, что в течение дня в городе не будут вручать повестки. Поэтому многие бригады и военные учебные заведения раскладывали палатки и демонстрировали гражданским, с чем и как работают.

Многие люди подходили, интересовались. Это хороший формат в нынешних условиях, и мы бы хотели дальше работать так и в других городах,
– делится пресс-офицер.

Цель такого мероприятия: чтобы каждый мог найти себе место, где можно быть максимально эффективным.

Флаг Рейнджеров
Флаг спецподразделения "Рейнджер" / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Возле палатки Николая Николаевича не так много людей, как у HMMWV, однако все же заинтересованных немало. Каждый может узнать больше о домедицинской помощи, необходимых средствах для ее оказания. И, конечно же, о нюансах.

Аптечка
Что должно быть в аптечке для оказания помощи в боевых условиях / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Ну вот в теории говорят – наложить турникет нужно так, чтобы не было пульса. А когда ты будешь накладывать его на практике человеку, у которого ранение, ты будешь мерить пульс? Это все время, и иногда 1 минуты на это нет,
– объясняет Николай.

А еще среди нюансов оказания домедицинской помощи – вопрос личной безопасности и условий. И об этом все он из собственного опыта рассказывает каждому заинтересованному.

Николай говорит, что личная безопасность очень важна, когда ты оказываешь помощь другому. Вот в теории оказывать помощь человеку нужно в средствах защиты: очках, перчатках и тому подобное. Но на практике – достаточно ли у тебя времени, чтобы найти перчатки и одеть их, когда у человека ранения и он буквально истекает кровью?

Аптечка
"Рейнджеры" представили самые разнообразные средства для оказания помощи / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Вещи, о которых Николай рассказывает здесь – собственный опыт и многолетняя практика. Мужчина убежден, что есть моменты, к которым ты просто не можешь быть готовым, но вместе с тем нужно постоянно совершенствовать свои навыки и умение оказывать первую медицинскую помощь. Это важно не только во время войны. Но сейчас эта проблема стоит острее.

Немалая очередь и возле палатки, где есть симулятор БПЛА. Здесь каждый желающий может попробовать свои силы на реалистичном симуляторе управления коптером. Конечно же, больше всего поработать с дроном хотят дети.

Симулятор БпЛА
Дети – очень ловкие на симуляторе БПЛА / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

И хотя для детей это новая игра, и все же их навыкам может позавидовать любой.

Дети очень хорошо справляются с управлением, даже лучше, чем большинство взрослых,
– замечает пресс-офицер Юлия.

И далеко не последняя причина этого то, что новые поколения легче осваивают технологии, ведь они сопровождают их с раннего детства: телефоны, компьютеры или приставки.

И все же, хоть детям и интересно, цель мероприятия несколько иная. Пока они стояли в очереди к симулятору БПЛА, фотографировались с броневиком или в бронежилете, немало взрослых, так сказать, примерялись.

В частности, к бойцам подошел парень, которому скоро исполнится 25 лет, так что он будет подпадать под мобилизацию. Поэтому примерить бронежилет пришел не из простого любопытства.

Рейнджеры
Люди примеряли бронежилеты не только из любопытства / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Бронежилеты здесь предлагают разные – от легких до более тяжелых, с защитой паховой зоны и шеи. И каждый заинтересованный получает короткий инструктаж: где турникет, где магазины к автомату и так далее.

Гражданские, которых заинтересовало именно подразделение "Рейнджер", заполнили анкеты. Их за день собралось несколько десятков. Что важно, среди заинтересованных были как и парни, так и девушки.

Рейнджеры
Парни и девушки не только мерили бронежилеты, но и заполняли анкеты / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Один из бойцов бригады рассказывает, что дальше к каждому, кто проявил интерес к службе в бригаде, позвонят, уточнят, не изменили ли они свое мнение. Если нет – пригласят на обучение. К слову, бойцы подразделения будут осваивать новые специальности как в Украине, так и за рубежом.

И есть немало людей, которые не просто хотят присоединиться к подразделению. Бойцы рассказывают, что к ним уже обращались даже и те, кто сейчас имеет бронирование, но все же может измениться. Поэтому они хотят присоединиться к учениям, чтобы иметь навыки для потенциальной службы в будущем. Так же с подразделением хотят работать и разработчики, которые создают устройства для облегчения выполнения задач нашим бойцам.

Организация "дня без повесток" требует серьезной работы. Нужно позаботиться не только о транспорте, чтобы привезти все необходимое на место, но и о договоренности с местными властями и ТЦК, чтобы один день никому не выдавали повестки.

И это, как замечает пресс-офицер бригады Юлия, не самая большая проблема. По ее словам, главная сложность в том, что такие мероприятия нужно "анонсировать не анонсируя".

Мы живем в стране, которая воюет, где вопрос безопасности является очень важным. Анонсы подобных мероприятий являются рискованными, но если не анонсировать – то кто же о них будет знать? Кто будет знать, что именно в этот день не вручают повестки и ты можешь ближе познакомиться с бригадой или бригадами различных структур Сил обороны? Для решения этой проблемы ищут разные пути, ведь приоритетом является безопасность – как и бойцов, так и гражданских.

Сейчас в связи с доукомплектацией специального подразделения Rangers объявляется набор мотивированных и смелых воинов. Подразделение обещает и гарантирует:

  • достойное отношение от командиров;
  • прохождение службы по профессиональному направлению;
  • боевую подготовку в соответствии со стандартами НАТО;
  • своевременное денежное обеспечение на уровне специальных подразделений;
  • помощь в мобилизации или переводе из других подразделений ВСУ;
  • своевременную ротацию, не более 3-х месяцев в зоне ведения боевых действий;
  • сопровождение и медицинскую помощь до полной реабилитации;
  • полное обеспечение вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты;
  • денежное обеспечение на уровне специальных подразделений от 27 до 150 тысяч гривен;
  • использование новейших образцов вооружения и роботизированных систем поражения.

Рейнджеры
Спецподразделение "Рейнджер" / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Чтобы попасть в спецподразделение, звоните в отдел персонала Rangers по телефону +38 093 810 75 67.

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