Порошенко обговорив з Помпео ситуацію в Азовському морі: деталі розмови

Ввечері 26 листопада Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео.

Про це йдеться на офіційному сайті Адміністрації президента.

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Так, відомо, що під час розмови Порошенко поінформував американську сторону про вчинений РФ акт збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки. Окрім цього, він розповів про запровадження режиму воєнного стану в Україні.

Глава держави відзначив, що такі протиправні дії Росії є абсолютно неприйнятними та мають отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі посилення санкцій проти РФ.

Зазначається, що Порошенко разом із Помпео встигли також обговорити наступні кроки подальшої протидії російській агресії, в тому числі в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.