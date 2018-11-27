Как будут "судить" захваченных украинских моряков: известны детали

Украинских моряков, которых захватили россияне в районе Керченского пролива, разделили на три группы. Раненых в "суд" не доставили.

Об этом сообщил адвокат украинцев Эдем Семедляев, пишет "Громадське".

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Адвокат пояснил, что "суд" над моряками запланирован в разное время.

Одну (группу моряков – 24 канал) будут судить сегодня. Вторую – завтра, третью, раненых моряков, в Керчи, но когда, не ясно пока, – сказал адвокат.

Он также добавил, что заседание так называемого "суда" в аннексированном Симферополе, где будут выбирать меру пресечения задержанным украинцам, перенесли на 14:00.

Ранее народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что 27 ноября украинских захваченных моряков уже начали доставлять в "суд" в аннексированном Симферополе.



К слову, у здания, где состоится "суд", начали собираться представители крымско-татарской общины в поддержку украинских военнослужащих. Съемочная группа российского телеканала НТВ тоже прибыла на место, сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов.



По информации "Крымской правозащитной группы", заседание суда по избранию меры пресечения украинским морякам начнется в 11:00 по местному времени.

Украина ввела военное положение из-за агрессии России в Азовском море – более в видео

Что произошло в Азовском море?

Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачен. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.