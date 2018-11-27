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      Кто руководил захватом украинских кораблей: Генштаб ВСУ перехватил разговоры военных РФ

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      Захватом украинских кораблей в Азове руководил начальник береговой охраны России, – СМИ
      Захватом украинских кораблей в Азове руководил начальник береговой охраны России, – СМИ / Фото из открытых источников

      Генеральный штаб Вооруженных сил Украины перехватил разговоры российских военных. Выяснилось, что атакой на украинские корабли в районе Керченского пролива руководил непосредственно начальник береговой охраны России Геннадий Медведев.

      Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

      Читайте также: Россия атаковала Украину в Азовском море: появилось фото поврежденного катера

      Издание отмечает, что в опубликованном Генштабом ВСУ радиоперехвате упоминается лицо с фамилией Медведев. Там отмечают, что именно он контролировал и отдавал приказы о потоплении или повреждении украинских военных кораблей.

      Как пишет "Украинский милитарный портал", это – руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Медведев Геннадий Николаевич.

      По данным портала, Медведев родился 14 сентября 1959 года. После оккупации Крыма был назначен начальником пограничного управления ФСБ России в Крыму. Впоследствии пошел на повышение.

      Именно он отдавал приказ тарану и штурму украинских кораблей, которые шли к Азовскому морю, и руководил процессом осуществления агрессии,
      – пишет издание.

      Издание отмечает, что российские военные моряки в переговорах также делали предположения, будто непосредственным командованием и указаниями занимался президент России Владимир Путин.

      "В отношении других ответственных лиц, то командование патрульным сторожевым кораблем "Изумруд" осуществлял капитан 3-го ранга Андрей Шипицын", – говорится в сообщении.

      Портал пишет, что он родился 25 декабря 1969 года. Именно этот российский офицер во время осуществления нашествия другого корабля ПСКР "Дон" на украинский рейдовый тральщик "Яны Капу" не справился с управлением и совершил столкновение с другим российским кораблем.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

       

      Больше о военном положении в Украине из-за агрессии России смотрите в видео

      Что случилось в Азовском море?Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Россия не замедлила с реакцией.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      УКРАИНА ВВЕЛА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТВЕТ НА АГРЕССИЮ РОССИИ: ХРОНИКА
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      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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