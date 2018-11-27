Захват Россией моряков ВМС ВСУ: "суд" в Крыму арестовал первых украинцев

Так называемый "суд" оккупированного Симферополя арестовал на два месяца одного из задержанных Россией украинских моряков в Азовском море.

Как пишет российское информационное агентство ТАСС, говорится о Владимире Варимезе, который проживает в Одесской области и родился в 1992 году.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с применением насилия или угрозы его применения". Своей вины он не признал.

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