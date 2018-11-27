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      "За вами стоит вся Украина": командующий ВМС Воронченко обратился к захваченным в Азове морякам

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      "За вами стоит вся Украина": командующий ВМС Воронченко обратился к захваченным в Азове морякам

      Украинским морякам, которых Россия дерзко обстреляла и затем захватила в Азовском море, через адвокатов передают письмо, которое написал командующий ВМС Игорь Воронченко.

      Об этом написал журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

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      Также он выложил скриншот соответствующего письма.

      Подаем полностью текст обращения Воронченко к украинским морякам:

      "Побратимы!

      Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, каково это быть в плену и что стоит за сказанными вами словам во время допроса.

      Самая важная моя задача сейчас вернуть вас домой. Украина прилагает все возможные усилия для освобождения вас из плена, в частности с привлечением мировой общественности. Для вашего освобождения работает Администрация Президента Украины, Министерство иностранных дел, Министерство по вопросам временно–оккупированных территорий, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Красный крест, волонтеры, правозащитники. Мы – один экипаж, одна семья, мы будем бороться вместе с вами до вашего возвращения домой.

      Вы действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Закон, право – на нашей стороне и это понимает весь мир. Испытывать страх – это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Родине и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами.

      Командир Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины,

      Адмирал Игорь Воронченко

      27 ноября 2018 года".

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      Моряки, Україна, Азовське море, Росія, війна, конфлікт
      Письмо командующего ВМС Воронченко захваченным украинским морякам

      Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабле ВМС Россия захватила 23 украинских моряка. Сейчас известны имена 18 из них. Также в РФ утверждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.

      Правда, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что в целом было трое раненых, и они находятся в больнице. Что касается остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

       

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлили с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта у Керченского пролива на украинских кораблях будто бы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ НАГЛОЙ АТАКИ СО СТОРОНЫ РФ И ЗАХВАТА УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ:
      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Украины Новости политики Водный транспорт Новости России Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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