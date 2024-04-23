Напомним, в результате российского удара в Одессе в ночь на 23 апреля повреждены дома горожан, произошло возгорание. Пострадало по меньшей мере 14 квартир.

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Враг в очередной раз атаковал Одесскую область

Этой ночью российские оккупационные войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам.

Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура региона,

– сообщили в в Силах обороны Юга.

Там обнародовали видео с последствиями атаки противника.

Последствия атаки оккупационных войск: смотрите видео

Силы обороны Подня также рассказали, что в их операционной зоне удалось сбить 11 барражирующих снарядов:

7 – в Одесской области,

4 – на Николаевщине.

Кроме того, там отметили, что в Одессе падением сбитого дрона нанесены разрушения жилому сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры. К сожалению, увеличилось количество пострадавших, в частности это 9 человек, из которых 4 дети.

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